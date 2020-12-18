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18.12.2020 09:10
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о таящихся в шоколаде опасностях для здоровья

Текст: Николай Грищенко
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Употреблять какао-бобы в пищу люди начали в 600-х годах нашей эры. Плоды обжаривали, дробили и смешивали с холодной водой, но завоевавшие Южную Америку конкистадоры преобразили напиток, подогрев его и смешав с сахаром и специями. После разработки метода отжима какао-масла в 1828 году появились первые твердые плитки шоколада.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Однако наряду с массой достоинств шоколад таит опасности для здоровья.

"Темный шоколад - это сильный аллерген, причем не только для детей", - заявила kp.ru диетолог Юлия Пигарева.

Не меньшую опасность представляет и популярный молочный шоколад. Избыток сахара провоцирует постоянные скачки глюкозы в крови, которых в норме быть не должно. После съеденной плитки шоколада чувство удовлетворения быстро сменяется упадком сил. Поэтому возникает желание съесть сладость - так и формируется привыкание к сахару. Взрослому человеку в день можно съедать не более 35 грамм молочного шоколада.

- Такой калорийный шоколад, как молочный, приводит к риску ожирения, особенно если сладостью злоупотреблять. Также молочный шоколад может вызвать аллергию у детей и взрослых. В таком случае от лакомства придется отказаться, - предупреждает диетолог Юлия Пигарева.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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