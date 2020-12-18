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Вышел трейлер сериала "Тень и кость" в жанре "царь-панк"

Новости
    18.12.2020, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован первый тизер фэнтезийного сериала "Тень и кость" (Shadow and Bone), в основе которого цикл "ГришиВерс" 45-летней американской писательницы, музыканта и визажистки Ли Бардуго.

Фото: kinopoisk.ru
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Жанр опусов определен как "царь-панк", ибо при создании романов Бардуго вдохновлялась историей Российской империи. С уклоном в лубок. Стартовая книга цикла опубликована в 2012-м.

Серия рассказывает о некогда великой стране Равка, ныне разделенной на части Тенистым Каньоном - областью совершенно непроницаемой тьмы, населенной монстрами-людоедами.

Как признавалась Ли, перед тем, как сесть за книгу, она несколько месяцев изучала русскую историю и мифологию.

Фото: youtube.com/ HBO Max
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Главную героиню - Алину Старкову - сыграет 25-летняя английская актриса Джесси Мэй Ли (отец - китаец). Алина - несчастная сирота, обнаруживающая в себе немалые оккультные силы.

Режиссер проекта - Ли Толанд Кригер ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Ривердэйл", "Ты").

Премьера - в апреле.

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