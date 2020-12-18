Фальк Тишендорф - полномочный представитель Федеральной земли Мeкленбург - Передняя Померания в Российской Федерации, глава московского офиса международной юридической фирмы и арбитр МКАС при ТПП РФ. Несколько лет назад он основал проект "Переплывая Россию" под девизом "На пути к народам и регионам России через водные пространства самой большой в мире страны" и уже побывал со своим проектом на Белом море, в Карелии и на Байкале, в Якутии и на Алтае...

- В этом году, к сожалению, две недели на Баренцевом море пришлось отменить. Собирался переплыть Варяжский залив - от Печенгской губы до полуострова Рыбачий, но помешала пандемия коронавируса. Заплыв перенесли на следующий год - очень надеюсь, что ситуация к этому времени улучшится. Поэтому в 2021 году у меня будет сразу две экспедиции - запланированное возвращение на Байкал, где необходимо будет преодолеть вплавь примерно 80 км над самым глубоким местом озера, и перенесенный заплыв на Баренцевом море протяженностью около 40 км. Оба этапа очень сложные, но, учитывая наш опыт, особенно на Байкале, мы с командой верим, что у нас все получится.

- Вы в своих интервью говорили, что очарованы природой России и хотите лучше узнать эту страну. Но почему такой необычный способ, переплывая реки, озера, морские заливы? Да и водоемы вы выбираете, зачастую, самые холодные. Почему?

- Я в России живу и работаю уже 18 лет. Бываю в самых разных регионах, но обычно все мое время занято деловыми мероприятиями и времени на знакомство с городом и окрестностями почти не остаётся. Но порой возникает желание вернуться, узнать регион поближе уже при других обстоятельствах, понять его. Так было с Байкалом, с Белым морем, с Ладожским и Телецким озерами. Захотелось снова там оказаться. Когда ты большую часть своего времени проводишь в больших городах, начинаешь остро ощущать нехватку природы. Поездки в заповедные уголки России, заплывы на длинные дистанции возвращают мне ощущение природы, стихии. Ты погружаешься в естественную среду и осознаешь свое реальное место на этой земле.

И еще наш проект - это прекрасный повод побывать не cтолько в популярных туристических местах, сколько возможность увидеть такую большую страну, как Россия, по-другому. Даже мои русские друзья не всегда бывали в тех удивительных местах, где проходит наш проект. Российский Север, Сибирь, Дальний Восток или Горный Алтай обладают необъяснимой силой, туда все время хочется вернуться.

А что касается холода, большая и глубокая вода - это практически всегда холодно, абсолютно по естественным причинам. Конечно, это вопрос физической и психологической подготовки - и моей, и команды. Но какой бы хорошей и правильной ни была подготовка, предусмотреть и предугадать все особенности заплыва невозможно. Поэтому скажу откровенно, каждая пройденная дистанция - это очень тяжело, на пределе возможностей.

- Как вы готовитесь к заплывам? Как вам удается совмещать тренировки и работу?

Свой первый заплыв в России я совершил скорее в шутку, вместе с другом из Самары мы переплыли Волгу. Но потом, когда мне захотелось повторить этот опыт уже на других реках, стало понятно, что нужно тщательно готовиться. Моя подготовка - это и тренировки, и изучение того места, где состоится заплыв - температура воды, ветра, течения. Даже история и мифология. Когда я готовился к поездке на Байкал два года назад, очень много прочитал о нем.

Обязательно должна быть группа поддержки, тренер, врач. Очень важно советоваться с местными членами команды. У нас, например, такое правило - во всем слушаться капитана. И мы всегда работаем с теми, кто очень хорошо знает именно эту воду и особенности маршрута. Если капитан приказывает подниматься на борт, то выхожу из воды, если он считает, что надо изменить направление - меняем. Так было на Белом море, на Ладожском озере, так было на Байкале, где приемлемая погода буквально за минуты могла смениться сильным штормом. При таких заплывах нельзя быть самонадеянным.

Зачастую местные жители сначала скептически относятся к нашим намерениям. Но отношение быстро меняется - люди видят, насколько серьезно мы готовимся. Принято доверять делам, а не словам. Вот мы и стараемся подкрепить свои слова делом: начав заплыв - всегда заканчиваем, как бы ни было тяжело. А тяжело практически всегда. Причем далеко не только мне: например, быть в воде во время шторма легче, чем находиться на судне и на небольшой лодке сопровождения, которая по дистанции всегда рядом.

- Местные жители часто "населяют" реки и озера разными духами. А вы верите в духов?

- Я верю в необходимость взаимодействия с природой, в её особую энергетику и всегда мысленно общаюсь с ней.

- О чем?

- Это очень личное. Когда ты много часов проводишь в воде в экстремальных условиях, невозможно не верить в особые силы природы. Иногда они на твоей стороне. Иногда природа показывает свой особый нрав. Байкал меня с первого раза не пустил в свой бездонный мир. Но потом оказалось, что и к лучшему - благодаря нашей вынужденной остановке я увидел невероятно красивые бухты, которых в нашем первоначальном маршруте не было. Получается, Байкал дал на себя посмотреть со всех сторон и во всей красе. Но невозможно предсказать, какой будет наша новая встреча следующим летом. Тем более, что дистанция будет длиннее, и вода еще холоднее, и плыть предстоит над самым глубоким местом великого озера. Это будет самый длинный по дистанции одиночный заплыв через Байкал.

Какой бы хорошей ни была подготовка, каждая пройденная дистанция - на пределе возможностей. Фото: Из личного архива Фалька Тишендорфа

- Фальк, насколько я знаю, эти путешествия получили творческое продолжение - вы готовите фотовыставку в Германии о России, о тех местах, где вы побывали? Расскажите о ней, пожалуйста.

- Мы действительно готовим такую выставку, где хотим показать Россию с такой перспективы, с какой ее зарубежный зритель, возможно, еще не знает. Мы планируем провести эту выставку ее в рамках конференции "День России" в Германии, которая традиционно проходит в г. Ростоке в Федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Я хочу там показать снимки, сделанные во время экспедиций мною и моими товарищами по команде, а также работы профессиональных фотографов из этих российских регионов. Мы собираемся начать с экспозиции в г. Ростоке, а потом сделать выставку передвижной - представить еще ее в нескольких городах Германии.

Мне очень хочется показать своим соотечественникам Россию, о которой они просто так не узнают из СМИ. Ведь большинство знают о Москве и Санкт-Петербурге, возможно еще о Сочи и Байкале. Но Россия бесконечно разнообразна и удивительна. Мне кажется, если жители наших стран будут больше знать друг о друге, то это только поспособствует развитию отношений между нами.

Я всегда зову с собой в путешествия своих друзей, знакомых и партнеров из Германии, и они оказываются в полном восторге. Однажды я пригласил своего немецкого товарища с супругой - ее пришлось долго уговаривать, потому что все, что она знала про Россию, укладывалось в распространенный набор стереотипов. Но она все же приехала, увидела этот удивительный мир, познакомилась со здешними людьми. А когда вернулась домой, начала учить русский язык.

- Мне кажется, даже сами жители России не всегда знают о подобных уголках страны. Вы не думали провести подобную выставку, например, в Москве?

- Наша выставка будет носить просветительский характер и должна, как мне кажется, содействовать диалогу культур. На ней можно будет побывать и в формате онлайн. Так что я буду, конечно, очень рад отзывам и российских зрителей. Два года назад я уже инициировал российско-германский культурный проект - совместную экспозицию работ современных российских и немецких художников. Выставка под названием "Что нас объединяет" с успехом прошла в 2018 году в Государственном центральном музее современной истории России в Москве и в Государственной галерее в Ростоке в Германии. Главной ее идеей было показать посетителям выставки, что нас намного больше объединяет, чем отличает друг от друга. Я очень надеюсь, что и на этот раз наша фотовыставка вызовет интерес в Германии, и буду, конечно, очень рад и отзывам российских зрителей. На выставке можно будет побывать и в формате онлайн.

Проект "Переплывая Россию" возник в 2014 году. В его рамках Фальк Тишендорф переплывал Волгу, Лену, Енисей, Обь, Байкал, Онежское, Ладожское и Телецкое озера, а также Кандалакшский залив Белого моря севернее Полярного круга. В 2018 году Фальк Тишендорф инициировал художественную выставку русских и немецких художников в Государственном центральном музее современной истории России в Москве и выставку "Что нас объединяет" в Ростоке во время "Дня России в Германии".