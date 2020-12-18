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Рубрика: Культура

Запущена новая платформа для кино стран Ближнего Востока и Северной Африки

Текст: Сусанна Альперина

Сегодня начинает работать Qatar Film Days - новая культурная платформа, призванная познакомить российскую публику с кинематографом стран Ближнего Востока и Северной Африки, центром развития которого в последнее десятилетие стал Катар. Продюсер проекта - компания Beat Films, организатор международного фестиваля документального кино в России Beat Film Festival. Первым событием на новой платформе станет серия онлайн-показов, которую откроет фильм палестинского режиссера Элии Сулеймана "Должно быть, это рай". Картина получила приз ФИПРЕССИ и специальное упоминание жюри Каннского кинофестиваля-2019. Сулейман - самый титулованный режиссер своей страны: в 1996 его фильм "Хроника исчезновения" получил приз за лучший дебют в Венеции, в 2002 году "Божественное вмешательство", вышедшее в том числе и в российский прокат, - приз жюри в Каннах. Лента "Должно быть, этой рай" - ироничные заметки из Назарета, Парижа и Нью-Йорка от лица героя-кинорежиссера, который ищет финансирование для своей картины и одновременно размышляет о своей родине и границах современного мира.
Какие фильмы посмотреть в декабре

В программу онлайн-показов которые начинаются сегодня, 18 декабря, в Национальный день Катара, и продлятся до 3 марта, входят пять фильмов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых Палестина, Судан, Марокко, Сирия и Ливия. Фильм "Должно быть, это рай" будут показывать до 6 января. Затем программу продолжит документальный фильм "Поля свободы", действие которого происходит в Ливии (он на платформе - с 7 по 21 января), и абсурдистская комедия из Марокко "Неизвестный святой" (с 21 января по 4 февраля). Показы двух других лент пройдут c 4 по 18 февраля и с 18 февраля по 3 марта. Фильмы произведены при поддержке катарского Doha Film Institute, программного партнера новой инициативы. Все они будут доступны для бесплатного просмотра на сайте Qatarfilmdays.ru. Для кинематографистов будет полезна информация, что Doha Film Institute занимается развитием киноиндустрии региона, в том числе проводит свой кинофестиваль Ajyal Film Festival, а также курирует международную лабораторию Qumra, поддерживая производство фильмов молодых режиссеров и представляя их на ключевых киносмотрах, от Берлина до Торонто.

Еще одной частью проекта станет open call для молодых режиссеров. Отобранные международным экспертным жюри победители получат грант Doha Film Institute Qumra и возможность создать фильм для программы оффлайн-кинофестиваля Qatar Film Days Festival, проведение которого запланировано на 2021 год.О начале приема заявок на open-call будет объявлено позднее.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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