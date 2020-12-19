АР: Штаты переплатили миллиарды долларов на закупки во время пандемии

Согласно общенациональному анализу данных государственных закупок, проведенному Associated Press, американские штаты с начала пандемии произвели закупки на сумму более семи миллиардов долларов на средства индивидуальной защиты или СИЗ, а также на такие востребованные медицинские устройства, как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и инфракрасные термометры. В то время как бесчисленное множество медицинских предприятий обанкротились во время пандемии коронавируса, около 20 крупнейших поставщиков средств индивидуальной защиты в США получили колоссальную прибыль.

Данные, полученные агентством, представляют собой наиболее полный на сегодняшний день отчет о том, сколько штатов покупали такую продукцию, сколько они тратили средств и каким-именно фирмам платили во время кризиса, связанного с нехваткой необходимых препаратов и средства. Большая часть покупок, отмечают наблюдатели, происходила вне обычных процедур конкурсных торгов, и во многих штатах отсутствие прозрачности со стороны администраций губернаторов вызвало многочисленные вопросы у общественности и законодателей, которые задались вопросом выяснить, как расходуются деньги налогоплательщиков.

Данные о расходах охватывают период с момента пандемии COVID-19 в США в начале 2020 года до июня. Некоторые губернаторы охарактеризовали то, что творилось в эти месяцы в сфере поставок средств индивидуальной защиты, "как Дикий Запад". СИЗ, в нарушение контрактов, часто поставлялись тому, кто больше заплатит, даже если они уже были обещаны кому-то другому. Штаты столкнулись с многочисленными случаями мошенничества, особенно, в случае поставок масок, которые не соответствовали требованиям безопасности или не имели медицинской маркировки.

В некоторых штатах нормальное ведение документации отошло на второй план. Так, штат Айдахо изначально не вел учет бюджетных средств, которые он заплатил за каждую маску и перчатку, заказанные у конкретного поставщика. "Это был настоящий хаос, покупатели были озабочены тем, чтобы как можно быстрее закупить средства защиты, не контролируя процесс при работе из дома из-за пандемии", - пояснил Джон Брэди, старший инспектор министерства здравоохранения и социального обеспечения штата Айдахо. Калифорния потратила больше всего в первые месяцы пандемии - не менее 1,5 миллиарда долларов на закупку СИЗ, по данным AP, за ней следуют Техас, Мэриленд, Массачусетс и штат Вашингтон. Нью-Йорк также потратил несколько сотен миллионов долларов на защитное оборудование и ИВЛ. При этом десятки миллионов долларов были направлены на покупки из бюджетов штатов предприятиям, которые никогда ранее не продавали средства индивидуальной защиты, включая китайского производителя электромобилей, "Организацию американских племен" и неких "консультантов с международными связями".

У традиционных поставщиков защитного оборудования также наблюдался всплеск продаж СИЗ, компенсирующий убытки от продажи других товаров на фоне внезапной рецессии. При этом, некоторые предприятия, которые пытались поставлять средства индивидуальной защиты, потеряли миллионы долларов, когда штаты отменяли заказы, ссылаясь на несоблюдение сроков доставки или отсутствие строгой сертификации продукта. Компании, продающие СИЗ, столкнулись с задержками доставки и множеством посредников. Все это привело к резкому скачку цен на продукцию, покупаемую властями штатов, что обошлось налогоплательщикам в миллионы долларов.

До пандемии маска N95, отфильтровывающая крошечные частицы вируса, стоила около 50 центов. Этой весной некоторые штаты платили в среднем по три доллара за единицу. Некоторые штаты заплатили более 10 долларов за маску, чтобы получить их быстро. Средние цены на перчатки выросли в 4 раза. В середине марта власти Луизианы заплатили 57 450 долларов за 5000 масок N95 - по 11,49 доллара за штуку. Владелец компании-поставщика в качестве оправдания высоких цен сказал, что для выполнения государственного заказа "ему пришлось выкупить все, что было у его конкурентов на складе". Позже выяснилось, что некоторые маски из госзаказа предназначались для рисования, другие - для сварки. Некоторые поставлялись со специальными дыхательными клапанами, а другие - нет.