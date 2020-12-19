Бочкарев: 75% строек Москвы работают с соблюдением всех мер профилактики от COVID-19

Три четверти стройплощадок в столице работают в соответствии с мерами безопасности, принятыми в связи с коронавирусом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что в Москве функционирует 1 188 стройплощадок. Все они находятся на постоянном контроле в части соблюдения мер профилактики и предотвращения распространения COVID-19. По итогам проверок составлены 292 протокола о нарушениях, которые застройщики оперативно устранили. При этом грубых нарушений, требующих приостановки работ, не выявлено. Контроль будет продолжен и далее, отметил Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, контроль за работой строителей по выполнению предписаний Роспотребнадзора, а именно - наличию средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции, мероприятий по дезинфекции и контролю за здоровьем работников, стал осуществляться Мосгосстройнадзором в ежедневном режиме с 15 мая 2020 года.

Глава стройкомплекса подчеркнул, что, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничительные меры, Москве удалось сохранить высокий темп строительства. С начала года построено свыше 8,6 млн. кв. метров недвижимости, что даже несколько превышает установленный план. На высоком уровне по-прежнему остается ввод жилой недвижимости - за 11 месяцев этого года сдано почти 3,9 млн. кв. метров жилья.

"Данные цифры подчеркивает не только инвестиционную привлекательность рынка недвижимости столицы, но и запас прочности всего стройкомплекса", - резюмировал Андрей Бочкарев.

В 2021-2023 годах за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) запланировано строительство около 750 объектов недвижимости и 4,3 млн. кв. метров жилья.​