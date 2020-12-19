Новости

На химзаводе в Китае прогремел взрыв 09:10
Защита попросила освободить Константина Ярошенко из-под стражи 09:06
Историю пирамиды Хеопса придется переписать 08:55
Медрегулятор США изучит случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer 08:44
Боксер Головкин в 21-й раз защитил чемпионский титул 08:38
Глава дипломатии ЕС призвал искать баланс в отношениях с Россией 08:05
В Минтрансе назвали сроки восстановления пассажиропотока на железной дороге 08:00
Врач рассказала о правильном и безопасном приеме витаминов 07:52
Регионы не будут отменять электрички из-за нехватки средств 07:00
Трамп продлил финансирование правительства США на два дня 06:47
В Париже задержали причастных к атаке на Charlie Hebdo пакистанцев 06:43
Житель хабаровского края отправился на зимнюю рыбалку и пропал 06:30
После 52 часов снежного плена в Японии освободили застрявшие машины 06:15
Российские телезрители увидели мультфильм дальневосточных авторов 05:50
В госдепе США подтвердили информацию о закрытии генконсульств в России 05:33
Разработчик оценил влияние "Спутника V" на репродуктивное здоровье 05:31
Специалисты начали поиски фрагментов отделяющихся частей "Союза-2.1б" 05:20
Истребитель-перехватчик ТОФ вернулся на Камчатку после модернизации 05:08
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 04:56
В США анонсировали появление космических стражей 04:39
AP: Госдеп США уведомил конгресс о закрытии генконсульств в России 04:30
Появилось видео пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный 04:06
Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в 12 префектуре Японии 04:01
Трамп подписал закон об ограничении работы китайских компаний в США 03:53
Сенат США принял временный бюджет сроком на два дня 03:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
19.12.2020 08:38
Рубрика: Спорт

Боксер Головкин в 21-й раз защитил чемпионский титул

Текст: Максим Домчев
Боксер из Казахстана Геннадий Головкин защитил титул чемпиона мира, досрочно победив поляка Камила Шеремету. Он превзошел рекорд американца Бернарда Хопкинса.

В ночь на субботу во Флориде прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между обладателем чемпионских поясов IBF и IBO Геннадием Головкиным из Казахстана и не знавшим поражений поляком Камилом Шереметой.

Боксер Майк Тайсон заявил о желании провести новый бой

38-летний чемпион сразу же обрушил на более молодого соперника град ударов. Уже в первом раунде 31-летний поляк побывал в нокдауне. Во втором и четвертом раундах Головкин еще по разу отправлял оппонента на настил ринга, но тот сумел подняться.

Бой продолжался по сценарию Головкина, который наносил в четыре раза больше точных ударов. Шеремета героически держался, но в седьмом раунде снова пропустил удар и упал. Он продолжил поединок, но в перерыве его команда остановила избиение.

Головкин защитил титулы в 21-й раз в карьере, что стало новым рекордом. Предыдущее высшее достижение принадлежало американцу Бернарду Хопкинсу, который 20 раз отстаивал титулы. На счету Головкина - 42 боя и 41 победа. После поединка он бросил вызов мексиканцу Саулю Альваресу.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои

Главное сегодня

В госдепе США подтвердили информацию о закрытии генконсульств в России
В Карабахе при разминировании погиб российский офицер
В российском модуле МКС ищут место утечки воздуха
В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса
Разработчик оценил влияние "Спутника V" на репродуктивное здоровье
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"