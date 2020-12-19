Боксер Головкин в 21-й раз защитил чемпионский титул

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин защитил титул чемпиона мира, досрочно победив поляка Камила Шеремету. Он превзошел рекорд американца Бернарда Хопкинса.

В ночь на субботу во Флориде прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между обладателем чемпионских поясов IBF и IBO Геннадием Головкиным из Казахстана и не знавшим поражений поляком Камилом Шереметой.

38-летний чемпион сразу же обрушил на более молодого соперника град ударов. Уже в первом раунде 31-летний поляк побывал в нокдауне. Во втором и четвертом раундах Головкин еще по разу отправлял оппонента на настил ринга, но тот сумел подняться.

Бой продолжался по сценарию Головкина, который наносил в четыре раза больше точных ударов. Шеремета героически держался, но в седьмом раунде снова пропустил удар и упал. Он продолжил поединок, но в перерыве его команда остановила избиение.

Головкин защитил титулы в 21-й раз в карьере, что стало новым рекордом. Предыдущее высшее достижение принадлежало американцу Бернарду Хопкинсу, который 20 раз отстаивал титулы. На счету Головкина - 42 боя и 41 победа. После поединка он бросил вызов мексиканцу Саулю Альваресу.