Джонсон объявил о введении максимального уровня ограничений

Эпидемическая ситуация в Лондоне и на юго-востоке Англии требует введения максимального уровня ограничений, заявил в субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, в ряде районов Лондона, регионах юго-востока и востока Англии, где в настоящий момент действует третий уровень ограничений, вводится новый - четвертый уровень, который будет соответствовать национальным мерам, применявшимся в ноябре.

Джонсон информировал, что четвертый уровень угрозы распространения инфекции предусматривает закрытие магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов. Ранее работу прекратили рестораны, пабы и кафе.

Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся также ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.

Новые ограничительные меры были приняты после обсуждения в субботу в кабинете вопросов, какие срочные меры необходимо принять для обуздания пандемии, информирует Reuters.