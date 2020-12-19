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19.12.2020 17:21

Факты опровергают ложь о Синьцзяне

Антикитайские западные силы не намерены останавливаться и продолжают активно спекулировать и раздувать на мировой арене неадекватные скандалы по поводу Синьцзяна. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 15 декабря Центр глобальной политики США опубликовал доклад, в котором в очередной раз попытался облить Китай грязью, обвиняя в том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе более 500 тысяч уйгуров принуждают заниматься сбором хлопка.
Население Синьцзяна работает не по принуждению, а по доброй воле. Фото: Медиакорпорация Китая Население Синьцзяна работает не по принуждению, а по доброй воле. Фото: Медиакорпорация Китая
Население Синьцзяна работает не по принуждению, а по доброй воле. Фото: Медиакорпорация Китая

Вскоре после этого, 17 декабря Европейский парламент принял резолюцию, критикующую некие "принудительные меры", якобы применяемые правительством Китая в отношении нацменьшинств, в частности, уйгуров. На деле, так называемое использование категории "принудительный труд" - это извращение фактов, сфабрикованное антикитайскими силами, чтобы очернить Китай, посеять раздор между народностями и воспрепятствовать развитию страны. Запад называет принудительным труд и рабочие места, которые правительство предоставляет жителям региона для повышения их благосостояния. Решение заниматься этой работой или нет принимается гражданами на абсолютно добровольной основе.

Ответом Китая на необоснованную клевету стала публикация в последние месяцы целого ряда документов, включая Белую книгу, посвященную вопросам защиты труда и занятости в Синьцзяне, "Доклад о занятости нацменьшинств Синьцзяна", а также другие материалы, в которых на основе конкретных данных и примерах демонстрируется, что жителям региона гарантируется право на достойную работу и работают они абсолютно добровольно. Факты говорят сами за себя - политика трудоустройства в Синьцзяне защищает основные права трудящихся и помогает местным жителям жить более достойной и прекрасной жизнью, обрести достаток и уверенность в завтрашнем дне. Благодаря проведению такой политики, по нынешним стандартам все бедные жителя Синьцзяна были выведены из-за черты бедности.

Однако антикитайским политиканам факты неважны. Подтверждение тому - новый доклад вышеуказанного центра. Главным инициатором и автором его является печально известный Адриан Зенц, поддерживаемый американскими разведслужбами.

Он уже несколько раз пытался фабриковать ложь о Синьцзяне. И каждый раз его пасквили разваливались под давлением неоспоримых фактов и критики экспертов. Его новый "шедевр" не содержит и толики правды. Это очередной фарс, направленный на очернение Китая, попытка заработать бонусы и выполнить задание западных хозяев.

Обвинения Китая в "принуждении к труду" в Синьцзяне - это очередной элемент череды клеветнических выпадов западных стран в отношении центральных и местных властей КНР. Схема стандартна: сначала т. н. эксперты фабрикуют некий доклад, затем его продвигают западные СМИ, а антикитайские политиканы начинают угрожать Китаю и даже вводят санкции против КНР. Эта модель повторяется из года в год.

По мере того, как приближается к концу время работы нынешней администрации США, политиканы, подобные Майку Помпео истерически кидаются на Китай, упрямо продолжают гнуть антикитайскую линию, чтобы упрочить своё т. н. "политическое наследие". На этот раз вновь был раздут вопрос о Синьцзяне - старая песня на старый лад, попытка заработать политические очки.

Абсолютное большинство стран дали положительную оценку Китая в управлении Синьцзяном и в защите прав человека в Синьцзяне. Манипуляции западных антикитайских сил не смогут подорвать продолжительную стабильность, процветание и развитие Синьцзяна. Их жалкие попытки очернить Китай и посеять семена раздора между народностями страны обречены на провал.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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