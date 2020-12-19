Где и как получают "живую" вакцину из убитого коронавируса

Исходным материалом для новой вакцины против COVID-19 стал самый живучий вирус от одного конкретного больного из "Коммунарки", об этом в интервью "Российской газете" сообщил генеральный директор Центра имени Чумакова член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

- Наши сотрудники работали в "Коммунарке", просмотрели около 400 разных проб вируса, выделенного у разных больных. И вот одна из разновидностей оказалась крайне живучей и в то же время "приручаемой" - этот штамм хорошо размножался на определенной удобной среде. Теперь "наследники" этого вируса и культивируются у нас, - приоткрыл руководитель центра детали того, как начиналась работа по созданию цельновирионной инактивированной вакцины против вируса SARS-CoV-2. И пояснил, почему такой подход считают классикой вакцинологии.

Айдар Ишмухаметов: Для того, чтобы создать вакцину "классическим" методом, надо выделить сам вирус, против которого она создается. А для этого требуется умение получить этот вирус, его размножить, чтобы он жил в условиях лаборатории. Потом уже есть два варианта. В ряде вакцин используют живой ослабленный вирус - так была, например, создана вакцина от полиомиелита. Второй вариант - использование "убитого" или инактивированного вируса, но сохраняющего антигенные свойства.

Организм при введении такой вакцины распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем, при контакте с ним, уже будет готов ко всем его проявлениям. Наша вакцина создана на основе целого инактивированного (другими словами - "убитого") коронавируса SARS-CoV-2.

Есть ли какие-то предпочтения возрастные или особые рекомендации в отношении вашей вакцины. Может, "классика" больше подходит людям пожилого возраста? Или, наоборот, более эффективно защищает молодой организм?

Айдар Ишмухаметов: До момента регистрации, в соответствии с 61-м законом, все клинические исследования проводятся среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. И только. На этом этапе нельзя взять выше или ниже. На третьем этапе, если регистрация состоится, посмотрим.

А сейчас в отношении нашей разработки отвечу так: с учетом большого опыта создания цельновирионных вакцин считаем ее наиболее мягкой, щадящей и без каких-то нежелательных явлений. По крайней мере, у двухсот человек, которых мы отследили по первой фазе, не было ни температуры, ни каких-то других побочных явлений.

Считаем важным экстраполировать это на те ситуации, когда антиковидную вакцину, возможно, сочтут целесообразным применять для лиц с сопутствующими заболеваниями, для детей и в каких-то других пограничных случаях. Но, еще раз повторю, это лишь суждения - с точки зрения законодательства такое применение не показано. Мы можем только предполагать саму возможность.

Когда смогут испытать на себе защитное действие "живой" вакцины из убитого вируса 3 тысячи новых добровольцев? В чем преимущества цельновирионной инактивированной вакцины и почему в Центре имени Чумакова эту "синицу" предпочли "журавлю"? Врач назначает или пациент выбирает, какой вакциной сделать прививку?

Ответ на эти и другие актуальные вопросы - в эксклюзивном интервью, которое дал "Российской газете" член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. Оно публикуется 21 декабря и будет доступно в полном объеме на сайте "РГ".