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19.12.2020 08:05
Рубрика: Власть

Глава дипломатии ЕС призвал искать баланс в отношениях с Россией

Текст: Александр Саможнев
Евросоюз не сможет добиться стабильности на континенте, пока не найдет правильного баланса в своих отношениях с Россией и Турцией, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейская интеграция была продиктована необходимостью устранить конфликты между странами, которые "на протяжении многих столетий характеризовали европейскую историю. При этом с момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения", - пишет Боррель в своем блоге.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией", - цитирует РИА Новости главу европейской дипломатии.

Между тем в среду глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что все факты говорят о неготовности Евросоюза к нормальным отношениям с Москвой. Брюссель в очередной раз продлил действие экономических санкций против отдельных секторов российской экономики, введенных из-за ситуации на Украине.

Отношения России и Запада ухудшились из-за событий на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума. Российскую сторону обвинили во вмешательстве и ввели санкции, Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В Москве неоднократно отмечали, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно. Россия не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.

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