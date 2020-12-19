AP: Госдеп США уведомил конгресс о закрытии генконсульств в России

Госдеп США направил в конгресс страны уведомление о намерении закрыть диппредставительства в двух российских городах - Владивостоке и Екатеринбурге. Работающим в генконсульствах американцам придется переехать в Москву. Остальных (около 30 человек) уволят, уточняет агентство Associated Press, в распоряжении которого оказался документ, подтверждающий намерения администрации Трампа.

Что интересно, уведомление американским законодателям было направлено еще 10 декабря. Подчеркивается, что точные сроки закрытия дипмиссий пока не известны. Закрытие консульств якобы связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории России.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала о закрытии генконсульств США в РФ, но тогда сотрудники диппредставительств Екатеринбурге и Владивостоке отказались комментировать публикацию.