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19.12.2020 03:00
Рубрика: Общество

Иммунолог рассказал о сочетании поражений органов при COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Симптомы коронавирусной инфекции могут встречаться в очень разнообразных сочетаниях, рассказал "Российской газете" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Так, например, у одних пациентов с коронавирусом поднимается температура и болит живот. У других температуры нет, но человек может начать задыхаться. "А есть случаи, когда ни температуры, ни одышки, но человек испытывает головокружения из-за тромбов. У кого-то коронарная болезнь обостряется из-за тромбов в сердце, - объясняет врач. - Может развиваться жировой гепатоз печени, жировая дегенерация поджелудочной железы. Когда начинается COVID, то усугубляются все болезни".

У мужчин и женщин могут начаться проблемы с репродуктивными функциями. И еще неизвестно, подчеркивает доктор, как инфекция может сказаться на потомстве. Как отмечает Владимир Болибок, коронавирус - это прежде всего воспаление кровеносных сосудов: инфекционный васкулит.

"Различают две стадии COVID. Первая - в форме ОРВИ. У тех людей, у кого врожденный противовирусный иммунитет на хорошем уровне, все на этом и заканчивается. А вот у кого слабый врожденный иммунитет, то заболевает тяжелее. Вторая стадия - это вирусемия, когда вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и кровь его разносит по организму. Ведь все органы человека кровоснабжаются. Куда залетел вирус, где осел, такая симптоматика и проявляется. На 5-8 день иммунная система начинает вырабатывать антитела. Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс", - поясняет доктор.

Легкие же поражаются чаще всего потому, что там большая капиллярная сеть. "Коронавирус в легких отфильтровывается. И воспаление возникает не со стороны сосудистого русла, а капилляров легких. Поэтому бывает, что и кашля нет. Потому что в воздухоносных путях нет ни слизи, ни мокроты. А воспалилась кровеносная система легких, начинают возникать тромбозы. Ведь в тех участках, где было воспаление, уже нарушено кровообращение. Проявляется это тем, что человеку становится сложно дышать. Чем больше ткани легких выключается из дыхания, тем сложнее дышать", - продолжает Болибок.

И когда поражение идет на уровне 50 процентов, начинается одышка. А когда больше 70 процентов, пациенты уже простым воздухом дышать не могут, надо подавать кислород с воздухом. А некоторых подключать к ИВЛ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Но воспаление, по словам врача, может идти где угодно, например, в тканях головного мозга. И в тканях поджелудочной железы. Поэтому могут наблюдаться боли в животе. Может начаться в капиллярах кишечника, из-за чего происходит нарушение стула. Печень и почки тоже могут поражаться, ведь там тоже есть капиллярная сеть. "Самые тяжелые пациенты - это пациенты с почечной недостаточностью. У них почки и так не работают, а тут еще из-за COVID воспаляются. Только на гемодиализе можно вести таких пациентов", - добавляет врач.

Он настоятельно советует не запускать процесс. Своевременно обращаться к специалистам. А после того, как закончилось воспаление, человек вышел из острой фазы болезни, начинать курс восстановительной терапии: например, поехать на реабилитацию в санаторий, где грамотно подобранный курс восстановления поможет убрать все последствия васкулита. Иначе в пораженных органах начнет формироваться фиброзная ткань, как при аутоиммунных заболеваниях.

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