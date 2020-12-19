Какую вакцину привить: решает врач или каждый выбирает сам?

Теперь, когда в России две вакцины против COVID-19 официально зарегистрированы и на подходе третья, резонно спросить: должен быть у гражданина выбор, какую вакцину использовать для прививки? И так, чтобы это не отражалось на его кошельке, а было в рамках ОМС? Такой вопрос корреспонденты "РГ" адресовали члену-корреспонденту РАН Айдару Ишмухаметову, который возглавляет Федеральный научный центр имени М.П.Чумакова, где по классической схеме создана цельновирионная инактивированная вакцина против коронавируса.

В нашей стране такие прививки проводились и проводятся бесплатно, - напомнил собеседник "Российской газеты". - Думаю, что другого и не будет. Ни цена, ни характер самой процедуры в нынешних условиях не должны позволять хаоса, когда каждый стал бы выбирать себе вакцину.

- Дай бог, чтобы хватило на всех?

Айдар Ишмухаметов: Полагаю, будут найдены регуляторные управленческие приемы для того, чтобы своевременно и справедливо распределять наличную вакцину по регионам, предприятиям, по отдельным субъектам…

Вакцину - так же, как и другие препараты - выписывает все-таки врач. Врач определяет и рекомендует, чем лучше пользоваться тому или другому пациенту. Считаю, что так и должно быть. У специалистов уже есть и продолжает накапливаться опыт: в каких ситуациях какая вакцина больше подходит. Рискну сказать, что в этом вопросе потребителя лучше избавить от выбора.

Резануло ухо слово "хаос" как синоним выбора. Разве обычный человек не может иметь предпочтений на бытовом уровне? Если, допустим, из трех российских вакцин нельзя сделать прививку по выбору в рамках ОМС, то можно ли это сделать на платной основе? Или на таких же условиях получить импортную вакцину, как только она будет зарегистрирована в России?

Айдар Ишмухаметов: Постановка вопроса абсолютно правильная. Логично, что бесплатно будет предоставлено что-то свое: две вакцины есть, потенциально видим третью. Они должны быть бесплатные. А далее, если в соответствии с нашим законодательством на территории России будут зарегистрированы вакцины из других стран, вполне оправдано, что такой выбор будет уже платным. Так обстоит дело в отношении многих лекарств. Если ты бесплатно получаешь конкретный препарат, это совершенно не значит, что можешь запросить и получить также бесплатно какой-то импортный аналог по собственному выбору или даже назначению врача.

А когда произнес слово "хаос", я имел в виду следующее. В условиях эпидемии, в условиях нехватки самого необходимого представим себе не Москву, а другой город - например, Вятку, куда поступит какая-то одна вакцина. И что, скажите, делать в ситуации, если кто-то захочет вакцину номер два или номер три? В условиях дефицита, а это неизбежный спутник эпидемий, подобный выбор, с моей точки зрения, позволить нельзя. Когда ситуация хоть немного стабилизируется, дефицит уйдет и появится много аналогов, будут зарегистрированы импортные вакцины, такую возможность можно допустить. Но до этого еще надо дожить.

Защититься от эпидемии, утверждают ваши коллеги, можно лишь при условии, когда большая доля населения будет привита. Считаете ли вы, что в нынешних реалиях вакцинация должна быть обязательной?

Айдар Ишмухаметов: Думаю, мы придем к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья.

Где и как получают "живую" вакцину из убитого коронавируса? В чем преимущества цельновирионной инактивированной вакцины и почему в Центре имени Чумакова эту "синицу" предпочли "журавлю"? Когда смогут испытать на себе защитное действие новой вакцины 3 тысячи добровольцев?

Ответ на эти и другие актуальные вопросы - в эксклюзивном интервью, которое дал "Российской газете" член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. Оно публикуется 21 декабря и будет доступно в полном объеме на сайте "РГ".