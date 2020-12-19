Кокорин может вернуться в "Сочи"

Александр Кокорин, который из-за постоянных травм пропустил немало матчей "Спартака" в нынешнем сезоне, может зимой сменить клуб. Как сообщает Sport24, в услугах нападающего заинтересован футбольный клуб "Сочи", за который он выступал в весенней части прошлого чемпионата РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Спартака" намерено расстаться с игроком, который не смог оправдать надежд из-за слишком частых мышечных повреждений.

Сообщается, что руководство сочинского клуба крайне заинтересовано в переходе Кокорина и готово предложить ему финансовые условия близкие к тем, которые у него в московском клубе. Сочинцы рассчитывают по итогам сезона выйти в еврокубки.

Кокорин в настоящее время отправился в отпуск и ожидает информации о том, кто станет новым главным тренером "Спартака" в случае преждевременного ухода Доменико Тедеско, объявившего, что он не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона.