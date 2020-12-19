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19.12.2020 16:15
Рубрика: Спорт

Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии

Текст: Максим Домчев

В субботу на австрийском этапе прошла мужская гонка преследования. Победу праздновал представитель Норвегии. Стурла Холм Легрейд преодолел трассу за 31 минуту и 14,9 секунды, допустив один промах.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Второй результат показал представитель сборной Франции Эмильен Жаклен. Он чисто отработал на всех огневых рубежах и отстал от победителя на 8,5 секунды.

Бронза досталась еще одному норвежцу Йоханнесу Бе, который пока далек от своей лучшей формы. Лидер сборной Норвегии проиграл серебряному призеру 0,4 секунды. При этом по ходу гонки Бе позволил себе сразу три промаха.

Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев. Стартовав 38-м, он чисто отстрелял на всех четырех рубежах и финишировал 18-м. 22-е место у Александра Логинова, 25-й результат показал Евгений Гараничев.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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