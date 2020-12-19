Лунная миссия выполнима

Ранним утром 17 декабря капсула зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю, приземлившись в западной части автономного района Внутренняя Монголия, сообщило агентство "Синьхуа". Председатель КНР Си Цзиньпин в тот же день направил поздравительную телеграмму командному центру миссии по исследованию Луны.

"Я, узнав новость об успехе миссии "Чанъэ-5", от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия. Миссия "Чанъэ-5" была для нашей страны самой сложной, мы впервые выполнили задачу по доставке образцов с другого небесного тела. Это огромное достижение знаменует собой большой шаг вперед для космонавтики Китая", - заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме. Он подчеркнул, что это станет вкладом в исследование человечеством истории происхождения Земли и Солнечной системы, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Отправиться на Луну была давней мечтой китайцев. С момента запуска первого зонда "Чаньэ-1" до пятого зонда "Чаньэ-5", Китай поэтапно осуществил свою программу зондирования Луны. "Чанъэ-5" стала первой миссией за последние 40 лет - с "Луны-24" в 1976 году, - в ходе которой со спутника Земли были доставлены лунные образцы, а Китай стал третьей страной, сумевшей сделать это, после СССР и США. Успешное завершение миссии "Чанъэ-5", по оценкам BBC, явно продемонстрировало усиление способности Китая в разработке космоса.

Как сообщается, "Чанъэ-5" представляет собой самый сложный и самый большой космический проект Китая. За время его осуществления было достигнуто 5 ключевых целей, в том числе, отбор проб и инкапсуляция с внеземных небесных тел, взлет и точный выход на орбиту, доставка образцов с другого небесного тела и др. Это как нельзя лучше демонстрирует научно-инновационную мощь Китая и создает твердый фундамент для дальнейшего зондирования Луны.

Наука не имеет границ национальной принадлежности. Успешное завершение миссии "Чанъэ-5" по сбору и доставке лунного грунта на Землю не отделимы от международного сотрудничества, основанного на взаимной выгоде и общем выигрыше. По официальной информации, Китайское национальное космическое управление подписало более 140 документов о космическом сотрудничестве с 44 зарубежными космическими ведомствами и 4 международными организациями. В ходе реализации миссии "Чанъэ-5" китайская сторона провела совместное сотрудничество с Европейским космическим агентством, Аргентиной, Намибией, Пакистаном и международными организациями.

Международное сообщество проявляет интерес к научно-технической составляющей образцов лунного грунта. "Ассошиэйтед пресс" отметило, что образцы лунного грунта, доставленные возвращаемой капсулой китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5", считаются моложе на несколько миллиардов лет по сравнению с американскими и советскими лунными породами, имеют большое значение для исследования эволюционной истории Луны, Солнечной системы и тайн вселенной вообще. Следует отметить, что Китай уже заявил о готовности поделиться образцами лунного грунта, в том числе и данными зондирования, с коллегами из других стран на основе концепции равноправия и взаимной выгоды, мирного использования, сотрудничества и общего выигрыша.

Китай не прекратит путь к освоению космоса. Нынешняя миссия "Чанъэ-5" стала новым прорывом в китайской лунной программе, в планах на будущее - создание робо-базы на Луне, а затем - и обитаемого "лунограда", на основе которого будет также построена база для запуска миссий в глубокий космос.

Цель освоения космоса - улучшить жизнь на Земле. Ради этого Китай будет усиливать международное сотрудничество и вносить свой новый вклад в построение сообщества единой судьбы в области космического пространства.