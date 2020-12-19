Массажист Кокорина объяснил, почему футболист отправился на Мальдивы

Личный массажист нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина Сергей Колесников объяснил, почему футболист отправился на отдых на Мальдивы, хотя ранее СМИ сообщали, что руководство столичного клуба хотело, чтобы игрок восстанавливался после травмы в Москве.

"У Саши сейчас травма четырёхглавой мышцы бедра. "Спартак" предписал ему тренироваться? Если это правда, то маразм, это уже как наказание. Он же будет уставшим. Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых. Я ему дал специальные мази, которые помогают. Он даже в отпуске сможет проходить реабилитацию, он же не враг себе. Саша будет плавать. К тому же, такие травмы, даже если их не лечить, проходят за три недели. Ему просто нужно отдыхать. Мы с ним продолжаем работать, он числа 12-13 января вернётся, созвонимся и продолжим работу, наверное", - сказал Колесников "Чемпионату".

В нынешнем чемпионате РПЛ Кокорин принял участие всего в восьми матчах, проведя на поле 365 минут и забив два гола с пенальти. Остальное время футболист не играл из-за различных повреждений.