Месси сравнялся с Пеле по голам за один клуб

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил в ворота "Валенсии" в матче чемпионата Испании, сравнявшись с легендарным Пеле по числу голов за один клуб.

В субботу в матче 14-го тура чемпионата Испании каталонский клуб встречается с "Валенсией".

В конце первого тайма аргентинец не смог реализовать пенальти, но затем добил мяч в сетку. Этот гол стал для Месси 643-м в составе "Барселоны".

Рекорд ранее принадлежал легендарному бразильцу Пеле. Он за свою карьеру в "Сантосе" сумел отличиться 643 раза.

В ближайшее время Месси может стать единоличным рекордсменом.