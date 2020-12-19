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Рубрика: В мире

NBC: Коронавирус поставил США на колени

Текст: Александр Саможнев

Эпидемия коронавируса поставила на колени могущественные и богатые США. Страна оказалась парализованной перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории, передает телеканал NBC News.

Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith
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США стремительно приближаются к мрачной вехе: 300 тысяч смертей, 15 млн подтвержденных случаев заражений. При этом надежды американцев на то, что все огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическая мощь будут брошены на борьбу с инфекцией, не оправдались.

В статье говорится, что последние данные по коронавирусу откровенно пугают. В первые два дня декабря в США новых смертей от COVID-19 (5157) зарегистрировано больше, чем за весь март.

"Весной вирус свирепствовал главным образом на северо-востоке страны, особенно в Нью-Йорке, теперь же смертность растет повсюду", - констатирует автор материала.

Телеканал обеспокоен тем, что вспышка коронавируса выявила значительные системные проблемы, в том числе недофинансирование больниц, слабость инфраструктуры в сельской местности и бедных районах, неповоротливость законодательства в выдаче экономической помощи, отсутствие у многих американцев медицинской страховки. Общество также сигнализирует о культурной войне и "межплеменной вражде".

Самый болезненный удар COVID-19 нанес по цветным общинам, обнажив проблемы системного расизма и экономического неравенства в США. А сопутствующие заболевания, речь идет о гипертонии и диабете, лишь усугубляют положение этой категории населения, заключает NBC.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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