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19.12.2020 17:29
Рубрика: В мире

Немецкий вирусолог обосновал преимущества российской вакцины от COVID-19

Текст: Александр Саможнев
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Вакцины на основе аденовируса вроде российской "Спутник V" проще транспортировать, в этом ее преимущество, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По его словам, перевозка РНК-вакцин типа Pfizer/BioNTech и Moderna возможна только при очень низких температурах. Для этого нужны специальные условия. В Германии, например, не должно возникнуть серьезных проблем с транспортировкой РНК-вакцин.

Авиакомпания Lufthansa и служба экспресс-доставки DHL располагают достаточным количеством холодильных камер и смогут перевозить вакцину при минус 70 градусах по Цельсию. "Для многих других стран это, однако, вообще нереализуемо", - полагает ученый.

Бартеншлагер уверен, что для многих стран подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере, в ее нынешнем виде, а вакцина на основе аденовируса, которую не надо так охлаждать и которую можно подвергать способу мягкой сушки.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил реакцию на Западе на российскую вакцину. "На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая. А потому, что она слишком хорошая становится. Все это - конкуренция", - цитирует Пескова РИА Новости.

Критика российской вакцины от коронавируса безосновательна, так как платформа, на которой она создана, хорошо изучена, отмечают специалисты в России.

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