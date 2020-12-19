Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху первым в Израиле получил прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер. Событие транслировалось в прямом эфире израильским телевидением.

Нетаньяху заявил, что тем самым хочет поощрить других. После процедуры он перефразировал первые слова астронавта Нила Армстронга на Луне. "Это был маленький укол для человека, который означает огромный шаг для здоровья всех нас. Выходите и сделайте прививку!", - цитирует Reuters политика.

В Израиле с населением в 9 миллионов человек зафиксирован 372 401 случай коронавируса с 3070 смертельными исходами. В стране вводилось два общенациональных карантина, ожидаются новые ограничения в районах с высокой концентрацией населения. А Нетаньяху трижды после контакта с носителями вируса находился на самоизоляции.

Между тем массовая вакцинация начнется в Израиле утром в воскресенье. На первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медицинских вузов и сотрудники гериатрических центров.