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19.12.2020 17:35
Рубрика: Культура

Новое видео Эминема собрало за день шесть миллионов просмотров

Текст: Александр Алексеев
Релиз нового альбома состоялся в субботу, 18 декабря. Причем, Эминем заранее не информировал о премьере и даже не старался поддержать ее серией интервью в СМИ, в отличие от других звезд. Альбом посвящен культовому кинорежиссеру фильмов ужасов Альфреду Хичкоку. И в нем сразу 36 треков!

Впрочем, удивляться нечему. 20 треков уже были хорошо известны - они вышли в январе на оригинальном альбоме Music to Be Murdered By. А в записи некоторых участвовали Dr. Dre, Скайлар Грэй и другие звезды рэпа. Теперь к ним Эминем добавил еще 16 новых. Назвал релиз делюкс-версией и расширил прежнее название до Music To Be Murdered By - Side B. То есть "Музыка, которая будет убита. Другая сторона".

Фото: REUTERS/ Dylan Martinez
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Альбом получился очень удачным. Эминем, по-прежнему довольно резко и зло покрикивая, читает свой гортанный рэп. Как и раньше в треках от него достается политикам, эстетам, пустословам. Но в диске есть и масса сочных женских бэк-вокалов, выкриков, эмоций, а также в избытке смен ритма, перепадов напряжений. Иногда на дальнем плане появляются то шотландский марш, то легкомысленные гаерские клавиши, а то народная музыка кварталов Гарлема.

При этом, трек Black Magic - спетый дуэтом с Скайлар Грэй - стопроцентный хит и один из лучших рэп-треков 2020 года. Очень удачно и новое сотрудничество с этой певицей - трек Leaving Heaven, опубликованный уже только 18 декабря. Ведь никогда еще рэп не дополняла столь раскатистая и атмосферная поп-музыка. Впрочем, Эминем всегда знал толк в контрастах!

Стопроцентный хит и еще одна новинка - Those Kinda Night , дуэт с Эдом Шираном: тут уже рэп соседствует с фирменными встревожено-романтичными напевами рыжеволосого поп-рокера, любимца женщин.

А в Never Love Again Эминем пробует себя уже не в читке, а в традиционном вокале, но потом опять ускоряет темп и переходит на выкрики и гортанные резвые слоги….

Так что столь удачный диск можно было и повторить, уже "на бис": с чуть измененным названием и новыми треками. Ведь и январские песни теперь снова так приятно переслушать.

Кстати

Оригинальный альбом стал № 1 в Великобритании и еще в семи странах. Наверняка, его Side B будет воспринят еще более уважительно.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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