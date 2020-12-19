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19.12.2020 13:58
Рубрика: Спорт

Новый сезон в НХЛ стартует 13 января

Текст: Максим Домчев
Национальная хоккейная лига объявила о дате начала следующего сезона. Он пройдет в укороченном формате и стартует 13 января.
Фото: Michael Tureski/Icon Sportswire/Getty Images Фото: Michael Tureski/Icon Sportswire/Getty Images
Фото: Michael Tureski/Icon Sportswire/Getty Images

В субботу стало известно о том, что НХЛ и профсоюз игроков сумели договориться о старте нового сезона.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Из-за пандемии коронавируса его старт запланирован на 13 января, а регулярный чемпионат будет насчитывать 56 матчей для каждого клуба вместо привычный 82-х. Теперь достигнутое соглашение должны ратифицировать совет директоров НХЛ и профсоюз.

Как сообщает сайт НХЛ, состав дивизионов в нынешнем сезоне изменили. Отдельно будет создан канадский, в котором сыграют 7 клубов из этой страны.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, НХЛ и профсоюз игроков отдельно обсудили меры безопасности и утвердили протоколы по соблюдению мер безопасности и обеспечению здоровья.

"Главная задача - обеспечить безопасность, а также сохранить здоровье хоккеистов и обслуживающего персонала, убедиться, что мы не ставим под удар города, где будем играть, как в плане распространения COVID-19, так и доступности медицинских ресурсов, будь то тестирование или вакцинация, - сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. - Мы отдаем себе отчет, какие средства критичны для медицинского обеспечения городов и не хотим мешать работе соответствующих служб. Все, что мы с профсоюзом игроков делаем, направлено на обеспечение безопасности, здоровья хоккеистов и горожан".

Победителем прошлого сезона, который из-за коронавирусной инфекции прерывался на продолжительное время, стала "Тампа-Бэй Лайтнинг".

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