Опрос показал, что европейцы недовольны стратегией борьбы с пандемией

Большинство граждан европейских стран недовольны тем, как их правительства противостоят пандемии коронавируса. Это следует из опроса института изучения общественного мнения YouGov, проведенного в девяти странах для газеты "Welt am Sonntag".

Эксперты в период с 2 по 9 декабря опросили 10 600 человек в Германии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Польше, Италии, Франции, Швеции и Великобритании.

Выяснилось, что в целом 52% респондентов считают меры, принимаемые руководством их стран в борьбе с коронавирусом, недостаточными, 14% опрошенных оценивают действия правительств как чрезмерные. И только 19% процентов полностью одобряют правительственную антипандемическую стратегию.

Почти половина респондентов во всех указанных странах больше всего опасаются заражения вирусом и мучительного протекания болезни, 20% надоели длительные локдауны, а 13% сильно не нравятся продолжающиеся ограничения путешествий.

27% процентов немцев пожаловались на потерю доходов за месяцы пандемии. В Испании таких оказалось 48%, в Польше - 43%, в Италии - 39%. В Швеции, где пока не было настоящего локдауна, выявилось только 19% пострадавших.

Специалисты из YouGov спросили людей и о влиянии корона-пандемии на воспитание детей. В Швеции, где школы и дошкольные заведения по большей части не закрывались, лишь 28% признали, что эпидемия отрицательно сказалась на процессе обучения детей. А в других странах этот показатель значительно выше. В Германии, например, недовольных родителей оказалось 47%.

Конечно, не обошлось и без вопроса о приближающихся рождественских и новогодних праздниках. Из-за ограничений особо широко их отмечать не представляется возможным - опять же из-за опасений заражения COVID-19. Так вот, многие предпочтут встречать Рождество и Новый год в тесном семейном кругу. По крайней мере, так ответили 85% итальянцев, 78% бельгийцев, 77% испанцев. А в Германии таких законопослушных граждан набралось всего 55%.