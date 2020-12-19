После 52 часов снежного плена в Японии освободили застрявшие машины

К утру субботы, 19 декабря, спецслужбам удалось расчистить автомагистраль Канъэцу в японской префектуре Ниигата. С вечера среды из-за снегопадов здесь были заблокированы автомобили, передает сообщило агентство Kyodo.

Общее число транспорта достигало 2 100, накануне на трассе все еще оставались без движения 670 машин. На месте работали более 700 сотрудников управляющей компании автодороги и сил самообороны, пишет РИА Новости.

В общей сложности в снежном плену автолюбители провели 52 часа. Сообщается, что двоим стало плохо и их доставили в больницу. Водителям, которых снегопад застал на автотрассе, управляющая компания и местные власти раздавали еду, питье и одеяла.

Со среды, 16 декабря, север Японии оказался во власти непогоды. За сутки выпадает до 80 сантиметров осадков. В Ниигате высота снежного покрова уже местами достигает трех метров. По прогнозам синоптиков, в ряде районов страны осадки сегодня возобновятся.