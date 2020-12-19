Президент Чили заплатит штраф за снимок на пляже без маски

Минздрав Чили принял решение оштрафовать главу государства за нарушение действующих в стране санитарных правил. Себастьян Пиньера находился на пляже без маски. За это он заплатит 2 551 450 песо (3,5 тысячи американских долларов).

Ранее чилийские СМИ опубликовали фотографию, подтверждающую факт нарушения. Журналисты выяснили, что на пляже к политику подошла женщина и попросила его о совместном снимке. Президент согласился. Теперь он ответит за свой поступок. РИА Новости уточняет, что на пляже можно находиться без маски, но надо соблюдать социальную дистанцию (два метра).

Президент Чили - не первый политик, оштрафованный за нарушение санитарных правил. В ноябре экс-президент Чехии Вацлав Клаус был наказан за неправильное ношение маски. Она находилась у него на подбородке. Клауса доставили в отделение полиции, где составили протокол и выписали штраф в размере трех тысяч крон (около 135 долларов).