Привить от коронавируса планируется 60% взрослого населения России

Вакцинацией от коронавируса планируется охватить около 60% взрослого населения России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы планируем под вакцинацию около 60% взрослого населения ", - сказал он в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

Глава Минздрава уверен, что отечественная промышленность способна обеспечить потребности страны в вакцине.

"Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что они в состоянии покрыть потребность нашей страны", - сказал он.

Мурашко также сообщил, что в России есть отдельные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.