Бочкарев: В Москве решены проблемы дольщиков ЖК "Спортивный квартал"

Права дольщиков ЖК "Спортивный квартал" полностью восстановлены. Этот адрес исключен из "Дорожной карты". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В 2020 году разрешения на ввод получили 26 корпусов в шести объектах "Дорожной карты". Помимо ЖК "Спортивный квартал" в эксплуатацию введены дома в ЖК "Марьино град", "SkyHouse", "Борисоглебское", - сказал Бочкарев.

Глава стройкомплекса подчеркнул, что также полностью обеспечен ввод первой очереди ЖК "Царицыно", крупнейшего долгостроя в Москве.

"Город прилагает максимум усилий, чтобы оперативно решать острый вопрос c проблемными домами. Наша задача - передать ключи от квартир всем дольщикам, которые оказались заложниками действий недобросовестных застройщиков", - сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра добавил, что в целом с 2011 года введено в эксплуатацию 1,6 млн кв. метров жилья в проблемных объектах. ​

"В целом, начиная с 2011 года, мы смогли ​обеспечить квартирами 19 102 дольщика, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков", - резюмировал Бочкарев.