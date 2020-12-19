В Москве ОМОН вскрыл подпольный ковид-бар

В центре Москвы бойцы ОМОН вскрыли двери бара "Квартира", который в нарушение антиковидных мер работал после полуночи.

Рейд на Рочдельской улице проводили в 0.20, рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Козлов. На дверях бара "Квартира" было указано, что заведение закрыто.

Однако омоновцы, выломав двери, обнаружили полный зал гостей. Их как ни в чем ни бывало обслуживали, о социальной дистанции естественно речи не шло. Также нарушались антиковидные бары и в соседнем баре "Никуда не едем".

На бары составили административные протоколы. Заведениям грозят штрафы до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток.