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19.12.2020 / 12:18
Текст: Сергей Бабкин

В Москве ОМОН вскрыл подпольный ковид-бар

В центре Москвы бойцы ОМОН вскрыли двери бара "Квартира", который в нарушение антиковидных мер работал после полуночи.

Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00

Рейд на Рочдельской улице проводили в 0.20, рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Козлов. На дверях бара "Квартира" было указано, что заведение закрыто.

Однако омоновцы, выломав двери, обнаружили полный зал гостей. Их как ни в чем ни бывало обслуживали, о социальной дистанции естественно речи не шло. Также нарушались антиковидные бары и в соседнем баре "Никуда не едем".

На бары составили административные протоколы. Заведениям грозят штрафы до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток.

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