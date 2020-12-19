Российские телезрители увидели мультфильм дальневосточных авторов

Показ нового мультипликационного сериала "Спина к спине" начался на российском телеканале "Мультиландия". Он был снят на Дальнем Востоке. Главными героями стали рюкзачки, которые оживают, когда люди их не видят.

Сериал создавался в хабаровской студии анимации "Мечталет". Он рассчитан на аудиторию от пяти до семи лет. До конца декабря россиянам покажут десять первых серий мультика. А весной следующего года на телеэкраны выйдут 26 новых эпизодов.

- Окружающий мир герои видят так, как видели его мы в детстве: ручей - это река, высокая трава - это лес, населенный таинственными существами, - сообщили в дальневосточной студии "Мечталет" пресс-службе правительства Хабаровского края.

Вместе с героями мультсериала маленькие зрители смогут изучать окружающий мир.