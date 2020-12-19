Специалисты начали поиски фрагментов отделяющихся частей "Союза-2.1б"

Группа специалистов отправилась в Зейский район Амурской области на поиски отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б" после успешного запуска с Восточного.

Как сообщил ТАСС сообщил глава района Дмитрий Василенко, первые результаты поисков должны быть известны уже сегодня вечером.

Напомним, 18 декабря в 15:26 по московскому времени на космодроме Восточный успешно прошел пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Это был первый полностью коммерческий запуск космических аппаратов с этого космодрома. В следующем году с Восточного собираются провести запуски не менее шести "Союзов".