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Автор "Досье детектива Дубровского" Лев Гурский умер от COVID-19

Новости
    19.12.2020, 16:36
Текст:   Олег Усков
Фото: Роман Арбитман / vkontakte Фото: Роман Арбитман / vkontakte
Фото: Роман Арбитман / vkontakte

Российский писатель и публицист Роман Арбитман, также известный как Лев Гурский, умер 18 декабря в возрасте 58 лет.

Как передает ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на близких писателя, смерть наступила в "ковидном" госпитале от осложнений, вызванных инфекцией.

Роман Абритман родился 7 апреля 1962 года в Саратове, в семье искусствоведа Эмилия Арбитмана. Закончив филфака, с 1984 по 1987 работал по распределению учителем в сельской школе. С 1987 по 1989 - корректор в издательстве. С 1993-го - заведующий отделом прозы в журнале "Волга". Активно публиковался как кинокритик и критик жанровой литературы.

Также печатался под псевдонимами Рустам Святославович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Лауреат ряда литературных премий. Эксперт по творчеству Аркадия и Бориса Стругацких. Автор книг по фантастике, в том числе монографии-мистификации "История советской фантастики", рядом неподготовленных читателей принятой за чистую монету. Автор романов "Убить президента", "Перемена мест", "Поставьте на черное", "Опасность", "Траектория копья". В 1999-м году на основе "Переменны мест" был поставлен сериал "Досье детектива Дубровского" с Николаем Караченцовым в главной роли.

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