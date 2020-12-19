В Саратове умер от коронавируса писатель Роман Арбитман

На 59-м году жизни не стало известного саратовского писателя-фантаста Романа Арбитмана (псевдоним - Лев Гурский). Причина - новая коронавирусная инфекция.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил литературный критик Александр Архангельский.

"Не могу поверить. Да будет земля ему пухом", - добавил Архангельский.

Роман Арбитман - автор целого ряда книг и множества публикаций в СМИ. Не так давно вышла его новая книга - "Министерство справедливости".

Как сообщили близкие покойного, смерть наступила в ковидном госпитале.