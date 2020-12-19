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Рубрика: Культура

В казанском ТЮЗе показали неоновую версию "Конька-Горбунка"

Текст: Олег Корякин (Казань)
Яркая во всех смыслах премьера спектакля "Конек-Горбунок от Ек до Ок" состоялась в казанском Театре юного зрителя. Облачив актеров в футуристические неоновые костюмы, 27-летний московский режиссер Максим Иванов словно "оцифровал" сказку Ершова и она превратилась в подобие компьютерной игры.
Фото: Александр Эшкинин/ РГ Фото: Александр Эшкинин/ РГ
Фото: Александр Эшкинин/ РГ

Вынашивать идею постановки Максим Иванов начал еще когда учился в Театральном колледже Олега Табакова. Он слышал "Конька-Горбунка" в исполнении Олега Павловича, видел спектакль братьев Пресняковых в МХТ, но материал произведения все равно тревожил его и казался неразгаданным. В 2019 году выпускник ГИТИСа стал лауреатом всероссийского конкурса на создание детских спектаклей "АРТ-МАРКЕТ" и получил приглашение в казанский ТЮЗ ставить "Конька-Горбунка". И вот воплотил свою мечту как раз под Новый год…

Фото: Александр Эшкинин
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Первую минуту зрители сидят в полной темноте. Наконец, на сцене возникает неоновый коридор под знакомые всем с детства строчки "За горами, за лесами, За широкими морями…". Однако все ассоциации, которые неизбежно они вызывают, приходится "отключить". Никаких, пасторалей, узорчатых теремов, кафтанов и сарафанов. Звучит электронный джаз и из мрака выныривают светящиеся фигуры. Внешность персонажей очерчена схематично. Идентифицировать в них старика и трех сыновей помогает авторский текст. Также обстоит дело и с другими героями сказки. Все предельно развоплощены - только силуэты, контуры. Поскольку лиц актеров не видно, на первый план выступает пластика, хореография. Они много двигаются, танцуют. Каждую реплику приходится "иллюстрировать" всем телом. Причем действия гротескны, нарочито избыточны, как у клоунов или скоморохов. Кроме того артисты могут управлять световым орнаментом на своих костюмах. Например, когда Иван влюбляется в Царь-девицу, у него на груди загорается розовая спираль.

В этом странном сочетании сказки, буффонады и технологий возникает эффект какого-то неонового лубка. Так что нельзя сказать, что режиссерская версия оторвана от корней.

В то же время юный зритель, живущий в мире "цифры" и гаджетов, считывает здесь другие близкие ему коды. Для него происходящее на сцене что-то вроде компьютерной игры, виртуального "Конька-Горбунка". Да, и заканчивается спектакль в лучших традициях жанра киберпанк. Главный герой, окунувшись в три котла, превращается в обычного молодого человека при костюме и галстуке. Его примеру следует Царь-девица. Неоновые аватары сброшены, матрица побеждена, игра окончена. Добро пожаловать в реальность.

Фото: Пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета
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- У меня не было задачи устроить шоу. Эстетика спектакля связана с идеей самого произведения. Это сказка о чуде, которое никак необъяснимо, невидимо. Мы можем заметить лишь его отблески, огонечки в темноте. Остальное дорисовывает наше воображение. И физически и технически это очень сложный спектакль. Но актеры с удовольствием включились в процесс. Мы не ставили формальных задач: просто наденем костюмы и будет танцевать. Мы изучали сказку, разбирали ее смыслы, сцены, - рассказал корреспонденту "РГ" Иванов.

Режиссер добавил, что в спектакле не видно лиц, но ничего страшного в этом нет: "Существует же театр масок. Так вот, для артистов, этими масками стали костюмы. Но они являются не прикрытием, а наоборот увеличительным стеклом. Актерская работа еще сильнее выражается в этих гиперболических формах".

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