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19.12.2020 17:15
Рубрика: Общество

В Омске запланировали выпуск облегченной "Ангары" с более мощным двигателем

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Светлана Сибина Фото: Светлана Сибина
Фото: Светлана Сибина

Класс ракет "Ангара" ждут большие перспективы. В планах 2021 года вывести на орбиту еще как минимум два космических корабля. Об этом во время посещения омского ПО "Полет" заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: Роскосмос / twitter
Новая ракета "Ангара-А5В" будет в два раза мощнее "Протона"

- "Ангара А-5" выведена на орбиту идеально. В точку. Очевидно, у нее большие перспективы. И, соответственно, у омского "Полета", - считает Дмитрий Рогозин. - По сути, создана новая модернизированная ракета. В планах ближайшего года - запуск еще как минимум двух ракет тяжелого и легкого класса. Но мы планируем развернуть в Омске новые опытно-конструкторские работы по облегченной "Ангаре", оснащенной более мощным двигателем.

Самым богатым на космические события станет 2023 год. Во-первых, начнется полный самостоятельный запуск "Ангары" на омском "Полете", а также серийный выпуск двигателей в Перми. С января 2023-го стартуют автономные, а затем комплексные испытания всех технологических систем космодрома "Восточный". К декабрю он должен быть готов запускать не только тяжелые космические аппараты, но и новый пилотируемый корабль.

- 15 декабря 2023 года "Ангара" А5М должна поднять и вывести на околоземную орбиту аппарат без экипажа. В 2024-м - осуществить стыковку с международной космической станцией. А в 2025-м сделать это уже с экипажем, - сообщил о планах Дмитрий Рогозин.

К 27 году космостроители планируют начать испытания более мощной версии "Ангары", которую будут собирать в Омске. Ангара А5В, будет иметь мощнейший водородный двигатель, который позволит выводить на околоземную орбиту около сорока тонн груза, что в два раза больше возможностей "Протона".

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Запуск ракеты "Ангара"

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