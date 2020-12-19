Врачи назвали главные симптомы постковидного синдрома

Чувство усталости и повышенная температура могут какое-то время наблюдаться у переболевших коронавирусом уже после выписки из больницы.

Об этом сообщили в Национальном институте здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE).

Кроме того, у перенесших недуг отмечаются проблемы со сном, головная боль и неприятные ощущения в руках и ногах - покалывание и онемение.

Также у многих выздоровевших на долгое время сохраняются проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Пациенты жалуются на периодические боли в животе, тошноту.

Не обошли последствия перенесенной инфекции и сердечно-сосудистую систему. Пациенты отмечают дискомфорт, боль в груди, нарушение сердцебиения.

Есть проблемы и психологического характера. А именно: депрессивное настроение, тревожность.

В редких случаях люди жалуются на появление кожной сыпи.