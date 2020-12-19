На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве

Оперативники подразделения собственной безопасности и уголовного розыска задержали сотрудника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД, которого подозревают в убийстве мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 12 декабря в полицию Ставрополя обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своего 30-летнего сына. Тело убитого нашли через пять дней в лесном массиве на выезде из города.

Возбуждено уголовное дело. После процессуальной проверки подозреваемого уволят из полиции по отрицательным основаниям.