Новейшая подлодка "Казань" выпустила крылатую ракету в Белом море

Новейший подводный крейсер "Казань" выпустил противокорабельную крылатую ракету "Оникс" по морской цели. Стрельба проходила в Белом море.

Маневры "Казань" выполняет в рамках нового этапа государственных испытаний, сообщает пресс-служба Северного флота. Подводная лодка вышла в Белое море вместе с экипажем и членами приемо-сдаточной комиссии.

Напомним, в ноябре "Казань" на госиспытаниях выполнила уже два пуска - по береговой цели крылатой ракетой "Калибр" и по морской - ракетой "Оникс". Все пуски были успешными.

Как отмечал командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев, подводный крейсер проекта 885М "Казань" закончит госиспытания до конца нынешнего года. "Казань" будет служить в одном из соединений флота.