В Петербурге школьницы потушили снежками Вечный огонь

В Красносельском районе Петербурга две 13-летнице девочки забросали снежками Вечный огонь.

Полиция после получения сигнала по записям с камер видеонаблюдения установила личности школьниц и доставила их в отдел. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти, об инциденте известили родителей нарушительниц.

С девочками провели профилактическую беседу, а их родителей за ненадлежащее воспитание дочерей привлекут к административной ответственности.

Потушенный огонь вновь зажгли.