На Кубани автобус с призывниками попал в ДТП

В Краснодарском крае сегодня днем произошла авария с участием автобуса, перевозившего призывников со сборного пункта Республики Дагестана, и легкового автомобиля Skoda Rapid.

В результате происшествия несколько новобранцев с травмами были доставлены в больницу Краснодара, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

- ДТП произошло на 117-м километре трассы Краснодар - Кропоткин. По предварительным данным, водитель гражданского автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ одной из воинских частей ЮВО, - рассказали в пресс-службе.

Несколько призывников получили ушибы и были доставлены в медучреждение столицы края, где врачи оказали всю необходимую помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет. Водитель иномарки от полученных травм скончался. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.