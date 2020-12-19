В Крыму назвали мнимой поддержку Киева Турцией

Заигрывание властей Украины с Турцией в крымском вопросе не принесет Киеву никаких политических дивидендов. Анкара всего лишь использует Украину для продвижения своих геополитических интересов. Так руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов отреагировал на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Во время визита в Киев глава турецкого МИДа в очередной раз заявил об отказе признавать присоединение Крыма к РФ, поддержке крымских татар и территориальной целостности Украины и готовности помочь в организации международной "Крымской платформы" для возвращения Киеву контроля над полуостровом.

- Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция "на голубом глазу" считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических прожектах нет места для сильной и независимой Украины, - заявил Александр Молохов РИА Новости. - Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачевно, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими. Если украинские власти надеются, что Турция, участвуя в "Крымской платформе", будет таскать для них "каштаны из огня", то они глубоко ошибаются.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова Мевлюта Чавушоглу о Крыме восточной уловкой.

- Сколько бы ни лили елей в уши официального Киева турецкие дипломаты, это лишь восточная уловка, - подчеркнул парламентарий. - Они прекрасно знают, что крымские татары не нуждаются в чьей-либо защите и помощи. А соваться во внутренние дела России на Крымском полуострове Турция не станет. Все, что получат в Киеве, - это только слова и сочувствие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит доводить до Анкары последовательную позицию о Крыме, несмотря на то, что крымский вопрос относится к серьезным разногласиям Москвы и Анкары. "Здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения, - подчеркнул Песков. - Мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно".