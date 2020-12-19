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19.12.2020 18:29
Рубрика: Происшествия

Boeing экстренно сел в Сургуте из-за неисправного датчика

Текст: Анна Шиллер

Самолет, вылетевший из Игарки в Уфу, совершил экстренную посадку в Сургуте, сообщили "РГ" источники в экстренных службах региона. На борту воздушного судна находились 116 пассажиров и четыре члена экипажа.

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По данным Уральской транспортной прокуратуры, в восемь часов вечера Boeing-735 авиакомпании UTair успешно приземлился в аэропорту города Сургут. Вынужденная посадка случилась из-за неисправности датчика наддува двигателя.

- После вылета из Игарки сработала световая индикация отсутствия наддува. В интересах безопасности командир решил произвести посадку в Сургуте. С пассажирами и экипажем все в порядке, - рассказали "РГ" в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании добавляют, что полет продолжался штатно с ограничением по высоте: 3 тысячи метров вместо 10 тысячи метров. Сейчас она готовит резервный борт, который вылетит в Уфу в 22:30 по местному времени. На место происшествия выехал сургутский транспортный прокурор.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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