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19.12.2020 10:25
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека и четверо пострадали

Текст: Анна Шиллер

Вечером 18 декабря хозяин автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, двигаясь по Объездной дороге, рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. В машине было шесть человек, что не предусмотрено правилами перевозок. Двое пассажиров погибли - один на месте, а второй в больнице.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Сотрудники ГИБДД предварительно установили: водитель наехал на бордюр, а потом врезался в дерево, из-за чего машину отбросило на движущийся в попутном направлении Chevrolet Cruze. Оказалось, что за рулем Mercedes находился 28-летний мужчина, неоднократно нарушавший правила дорожного движения. По этой причине его уже четыре раза привлекали к административной ответственности.

Нахождение шести человек в салоне автомобилиста было недопустимым, так как ремни безопасности предназначены только для четырех персон. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и устанавливают возраст двух погибших пассажиров. Водителя авто также проверят на состояние алкогольного опьянения в момент происшествия, вместе с тремя выжившими пассажирами он находится в больнице.

О пострадавших во втором автомобиле, с которым столкнулся молодой человек, не сообщают. Причину ДТП установят в ходе расследования.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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