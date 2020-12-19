В Тюмени таксист въехал в остановку и сбил трех человек

Водитель такси въехал в остановку Тюмени, где три человека ожидали общественный транспорт. Из-за ДТП пострадали пешеходы, как рассказали ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

Сотрудники ведомства пояснили, что стоявшему на остановке пенсионеру медицинскую помощь оказали на месте, остальных жителей пришлось госпитализировать. Среди них - 14-летняя девочка и мужчина 36 лет. Кроме водителя в автомобиле была еще пассажирка, она не пострадала.

По предварительной версии следствия, таксист нарушил правила дорожного движения, не сумев вовремя перестроиться на полосе.