Регионы не будут отменять электрички из-за нехватки средств

Регионы не будут отменять пригородные поезда, несмотря на сложную финансовую ситуацию, сообщил в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев. Действующие маршруты гарантируют заключенные с регионами договоры на 2021 год.

"Есть решение правительства, по которому договоры на 2021 год субъекты должны были заключить с пригородными пассажирскими компаниями до первого декабря с сохранением маршрутной сети в сопоставимых с 2019 годом параметрах. То есть, с учетом пандемии нельзя снижать количество маршрутов и частоту движения поездов", - сказал Токарев.

Отмены электричек происходили в 2014 году, при этом регионы ссылались на нехватку средств на финансирование пригородных поездов. Сейчас необходимо сохранить действующий график движения поездов, несмотря на снижение пассажиропотока, чтобы выдерживать социальную дистанцию. "Да, это будет дороже, но это безопасность граждан. Загонять всех в один вагон было бы неправильно", - заметил Токарев.