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Рубрика: Экономика

РФ и Саудовская Аравия подпишут план по экономическому сотрудничеству

Текст: Сергей Тихонов

Россия и Саудовская Аравия подпишут дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству в первой половине 2021 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с главой минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салмананом, сообщает ТАСС.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Мы договорились, и уже подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Договорились о ее подписании в течение первого полугодия следующего года", - сказал вице-премьер.

По его словам, сотрудничество не ограничивается только нефтегазовой сферой, но подразумевает развитие отношений в области атомной энергетики и другие стороны двухсторонних отношений. В этом году торговый оборот двух стран вырос на 60% по сравнению с 2019 годом, отметил Новак.

Также на переговорах обсуждалось дальнейшее взаимодействие в рамках сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Стороны подтвердили, что Россия и Саудовская Аравия привержены соглашению ОПЕК+ в целях достижения баланса на рынке нефти. Российский вице премьер подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд продолжат мониторить ситуацию и соответственно быстро реагировать на ее изменения.

Экономика ВЭД

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