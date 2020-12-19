РФ и Саудовская Аравия подпишут план по экономическому сотрудничеству

Россия и Саудовская Аравия подпишут дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству в первой половине 2021 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с главой минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салмананом, сообщает ТАСС.

"Мы договорились, и уже подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Договорились о ее подписании в течение первого полугодия следующего года", - сказал вице-премьер.

По его словам, сотрудничество не ограничивается только нефтегазовой сферой, но подразумевает развитие отношений в области атомной энергетики и другие стороны двухсторонних отношений. В этом году торговый оборот двух стран вырос на 60% по сравнению с 2019 годом, отметил Новак.

Также на переговорах обсуждалось дальнейшее взаимодействие в рамках сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Стороны подтвердили, что Россия и Саудовская Аравия привержены соглашению ОПЕК+ в целях достижения баланса на рынке нефти. Российский вице премьер подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд продолжат мониторить ситуацию и соответственно быстро реагировать на ее изменения.