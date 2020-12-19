Русский биографический институт обнародовал список "Людей десятилетия"

Русский биографический институт, из года в год определяющий "Людей года", обнародовал список "Памятных людей десятилетия". В нем 43 фамилии - политиков, врачей, ученых, музыкантов, общественных деятелей. Первый вопрос, который мы задали Святославу Рыбасу, председателю Совета директоров института, - по каким критериям оценивались кандидаты в перечень лучших людей десятилетия?

- Критерии были простыми: общественная польза, принесенная нашим героем, патриотизм, уважение к истории, - говорит Святослав Юрьевич. - Мне кажется, было невозможно не включить в список Антона Губанкова, директора Департамента культуры Минобороны, великолепного организатора и уникального человека, военного историка Александра Бондаренко, автора военной энциклопедии и томов Истории родов войск, советских и имперских. Нашего современного Сытина - Бориса Есенькина, создателя уникального "Библио-Глобуса". А академик, конструктор ракетной техники - и поэт! - Юрий Соломонов?

А кто принимал решения по включению в список?

Святослав Рыбас: Главным экспертным блоком стали сотрудники Института экономических стратегий РАН, ученые, культурологи, журналисты, писатели, сотрудники аппарата правительства. Мы проводили опросы на наших сайтах, подключали экспертов уровня Игоря Юргенса, Александра Агеева, Виктора Федорова, директора РГБ, из военных привлекали генерала Махмута Гареева - когда тот был жив, из иерархов Церкви - митрополита Климента...

В списке много достойных людей из числа деятелей культуры, образования - Валерия Гергиева, Виктора Захарченко, худрука Кубанского казачьего хора, Михаила Эскиндарова, ректора Финансового университета. Но, например, совсем нет спорта. Того же футбола.

Святослав Рыбас: Культуры много не бывает. Культура, образование, наука - высшие этажи нашего бытования. Смыслообразующие. Что касается спорта, то мы не забываем наших фигуристок, гимнасток, шахматистов, лыжников, борцов и еще многих, многих других. Но как выбрать из них всего нескольких? А у футбола, как всегда, все впереди.

Вы успели учесть и новейшее время, родившее новых героев, людей, прежде не столь заметных…

Святослав Рыбас: Новейшее время - это новые вызовы: пандемия, "гибридная" война, переустройство мира под воздействием социальных сетей, цифровизации, искусственного интеллекта … Потому мы включили врачей и организаторов борьбы государства с пандемией - Анну Попову, Дениса Проценко, Валерия Вечорко, других героев "красной зоны", как вы сказали, прежде не столь заметных.

"Когда страна прикажет стать героем…"

Святослав Рыбас: Да, у нас героем становится любой. Так что, оглядываемся, оцениваем, прогнозируем. Вспоминаем ушедших. Как говорил Тютчев, Россию всегда спасала ее история - то есть люди, исполняющие свое историческое предназначение.

РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЗЫВАЕТ "ПАМЯТНЫХ ЛЮДЕЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (2010 - 2020)"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Путин Владимир Владимирович, президент России.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

НАУКА

Алферов Жорес Иванович (1930 - 2019), академик РАН, Нобелевский лауреат, вице-президент РАН (1991 - 2017).

Соломонов Юрий Семенович, академик РАН, конструктор ракетной техники военного назначения.

Фортов Владимир Евгеньевич (1946 - 2020), академик РАН, президент Российской академии наук (2013 - 2017).

Чучалин Александр Григорьевич академик РАН, директор НИИ пульмонологии (1990-2017).

КУЛЬТУРА

Антонова Ирина Александровна (1922 - 2020), директор, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Гергиев Валерий Абисалович, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра (Санкт-Петербург).

Губанков Антон Николаевич (1965 - 2016), директор департамента культуры Министерства обороны РФ.

Захарченко Виктор Гаврилович, художественный руководитель Кубанского казачьего хора".

Лермонтов Михаил Юрьевич, культуролог, президент ассоциации "Лермонтовское наследие".

Мединский Владимир Ростиславович, министр культуры Российской Федерации (2012 - 2020), председатель Российского военно-исторического общества.

Михалков Никита Сергеевич, кинорежиссер, президент Российского фонда культуры, председатель Союза кинематографистов.

Пиотровский Михаил Борисович, академик РАН, директор Государственного Эрмитажа.

Соломин Юрий Мефодьевич, художественный руководитель Малого театра.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бокерия Лео Антонович, академик РАН, директор (1994-2019), президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

Гинцбург Александр Леонидович, академик РАН, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи.

Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель председателя правительства РФ.

Затевахин Игорь Иванович, академик РАН, президент Российского общества хирургов.

Попова Анна Юрьевна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

ОБРАЗОВАНИЕ

Васильева Ольга Юрьевна, министр образования и науки, министр образования РФ (2016 - 2020).

Иванова Валентина Николаевна, ректор, президент Московского государственного университента технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Казачьего университета).

Садовничий Виктор Антонович, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Левитская Алина Афакоевна, ректор Северо-Кавказского федерального университета (2012 - 2019).

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета при правительстве РФ.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Шойгу Сергей Кужугетович, министр обороны РФ.

ЛИТЕРАТУРА

Проханов Александр Андреевич, писатель.

Распутин Валентин Григорьевич (1937 - 2015), писатель.

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Бондаренко Александр Юльевич, военный историк-исследователь ("Сытинская военная энциклопедия", Истории родов войск, ЖЗЛ).

Звягинцев Александр Григорьевич, писатель, автор цикла книг, фильмов, спектаклей о Нюрнбергском процессе ("Суд народов").

ПЕЧАТНАЯ ИНДУСТРИЯ

Есенькин Борис Семенович, президент Гильдии книжников президент торгового дома "Библио-Глобус".

Юркин Валентин Федорович, генеральный директор издательства "Молодая гвардия""

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Мансуров Таир Аймухаметович, член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (2014-2016), Генеральный Секретарь ЕврАзЭС (2007-2014).

РУКОВОДСТВО РЕГИОНОВ

Артамонов Анатолий Дмитриевич, губернатор Калужской области (2000 - 2020).

Кадыров Рамазан Ахматович, глава Чеченской Республики.

Савченко Евгений Степанович, губернатор Белгородской области (1993 - 2020).

Собянин Сергей Семенович, мэр Москвы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глинка Елена Петровна (Доктор Лиза), (1962 - 2016), врач, исполнительный директор международной общественной благотворительной организации "Справедливая помощь".

Кирилл (Покровский), митрополит Ставропольский и Невинномысский, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Кобзон Иосиф Давыдович (1937 - 2018), народный артист СССР, президент Землячества донбассовцев Москвы.

Лиханов Альберт Анатольевич, председатель Российского Детского фонда.

МЕДИЦИНА

Проценко Денис Николаевич, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40

Федорко Валерий Иванович "Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова"