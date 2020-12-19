С 1 января вступят в силу новые требования по установке новогодней елки

С 1 января 2021 года в России вступают в силу обновленные правила противопожарного режима. В них, в том числе, предусмотрены требования по установке новогодней елки. Постановление правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.

Новогоднее дерево должно быть установлено так, чтобы его ветки находились на расстоянии не менее одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования, не перекрывая эвакуационные пути и выходы из помещения.

Существующие правила противопожарной безопасности не предусматривают требование не загораживать эвакуационные пути.