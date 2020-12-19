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19.12.2020 09:13
Рубрика: Спорт

Сборная России по борьбе выиграла общий зачет Кубка мира

Текст: Максим Домчев

Триумфом российских борцов завершился индивидуальный Кубок мира в Сербии. Сборная РФ выиграла общий зачёт, завоевав 16 золотых медалей.

Фото: AFP/Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Индивидуальный Кубок мира в Сербии стал крупнейшим турниром в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса чемпионат мира в Осло был перенесен на 2021 год. Поэтому за полгода до Олимпиады было важно проверить, в каком состоянии находится команда и на какой результат она способна.

По итогам турнира на счету российской дружины 16 золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей. У занявших второе место борцов из Киргизии три золотых и пять бронзовых наград. Третий результат показали белорусы (два золота, одно серебро и шесть бронзовых медалей).

Семь золотых наград завоевали представители вольной борьбы: Завур Угуев (весовая категория до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Шамиль Шарипов (до 125 кг).

Такого же результата добились представители греко-римского стиля: Эмин Сефершаев (до 55 кг), Жамболат Локьяев (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Роман Власов (до 77 кг), Милад Алирзаев (до 82 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

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Еще два золота на счету женщин. Екатерина Полещук победила в категории до 50 кг, а Светлана Липатова - до 59 кг.

Серебро в активе борцов классического стиля Степана Мараняна (до 60 кг) и Давита Чакветадзе (до 87 кг). Бронзовые награды завоевали Анжелика Ветошкина (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).

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